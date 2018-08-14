فريق حزام التعاون التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون يعقد اجتماعه الثالث بالرياض الرياض في 14 أغسطس/ بنا / عقد أعضاء فريق عمل حزام التعاون التابع للشؤون العسكرية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية بمدينة الرياض اجتماعهم الثالث برئاسة العقيد الركن علي النقبي مدير مكتب حزام التعاون بمملكة البحرين.



وقد تكلل الاجتماع بالنجاح وذلك بعد مرور عشرين عاما على البدء في العمل على منظومة حزام التعاون، حيث أثبتت المنظومة فاعليتها في تعزيز العمل المشترك بين مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الجوانب والسبل لتطوير المنظومة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.





ن.ف/خ.س



بنا 1154 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/08/14 - 34 : 03 PM