معهد البحرين للتدريب يستقبل وفد معهد بوكس هيل الأسترالي لبحث سبل التعاون المنامة في 14 أغسطس/ بنا / اجتمعت الدكتورة سماح العجاوي القائم بأعمال مدير عام معهد البحريـن للتدريب مع وفد من المعهد الأسترالي "بوكس هيل"، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب.



وقد تم خلال الاجتماع عرض أبرز البرامج التدريبية والاحترافية التي ينفذها المعهد، وبخاصة البرامج التي يتم تصميمها وفقاً لرؤية المؤسسات الراغبة في تدريب موظفيها وتطوير قدراتهم الوظيفية، وبالشكل الذي يتوافق مع استراتيجية المعهد وقوانينه.

وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية شملت مرافق المعهد، اطلعوا خلالها على المختبرات والورش التدريبية المجهزة بأحدث التقنيات، كورشة الهندسة الميكانيكية والمركبات، وورشة اللحام ومختبرات الآلات الدقيقة، وتقنيات المعلومات، مشيدين بما يحتويه المعهد من تجهيزات على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة تلبي احتياجات العمليات التدريبية.

ضم الوفد كُلاً من نائب رئيس معهد بوكس هيل السيد لوك قودمان، ومستشار تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد هاري كيرك، والرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين الدكتور جيف زبادسكي، وممثل مجلس التنمية الاقتصادية السيد جيف هانكوك.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في المعهد.







ل.ب/خ.س



بنا 1129 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/08/14 - 34 : 02 PM