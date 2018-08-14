الموانئ الكويتية تعلن استئناف حركة الملاحة البحرية الكويت في 14 أغسطس/ بنا / أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم، استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة بشكل كامل بعد توقفها المؤقت منذ الامس، بسبب احوال الطقس.

واوضح المتحدث باسم "الموانئ" في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، أن عدم استقرار الأحوال الجوية في الكويت خلال الأشهر الماضية أدى إلى تكرار توقف حركة الملاحة البحرية لفترات مؤقتة، مشيرا انه إجراء احترازي تتخذه جميع الموانئ في العالم في مثل تلك الظروف حفاظا على الأرواح والممتلكات.



خ.س



بنا 1125 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/14 - 31 : 02 PM