"البلديات" و "الأعلى للمرأة" يبحثان التعاون في تفعيل مناسبة "يوم المرأة البحرينية 2018" المنامة في 14 أغسطس / بنا / عقد اجتماع عمل بحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس وائل المبارك ومدير عام السياسات والتطوير بالمجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة جرى خلاله بحث مجالات التعاون المشترك لتفعيل مناسبة "يوم المرأة البحرينية 2018"، الذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي".



وأكد المبارك أن شعار يوم المرأة البحرينية هذا العام "المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي" يعكس مدى اهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالدور الذي لعبته المرأة البحرينية خلال مسيرة التنمية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن البلديات قطعت شوطاً كبيراً في مجال ريادة المرأة البحرينية حتى تبوأت مراكز مهمة لعل آخرها تعيين مهندستين لمنصب مدير عام بلدية.



وأوضح المبارك أن المجلس الأعلى للمرأة كان وما زال داعماً أساسياً في مجال توفير البيئة المواتية لتحقيق ادماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات، وفق مسارات واضحة، واعتماداً على مبدأ الشراكة والتنافسية للمرأة البحرينية وما تتميز به من قدرات أكاديمية، ومهنية، وقيادية، لشغل مختلف أنواع المناصب وتحمل جميع المسؤوليات.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1105 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/14 - 11 : 02 PM