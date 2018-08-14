الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية يطلع على تاريخ جائزة نوبل للسلام أوسلو في 14 أغسطس / بنا / قام الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية علي عبدالله خليفة بزيارة إلى مركز نوبل للسلام بالعاصمة النرويجية أوسلو، وذلك للاطلاع على تاريخ جائزة نوبل ومؤسسها الفريد نوبل ومحتويات المركز الذي يضم تراث المؤسس وتاريخ حياته إلى جانب نماذج من أعمال ومنجزات الفائزين بالجائزة في شتى المجالات العلمية والأدبية إلى جانب الجائزة الخاصة بالسلام على مدى أكثر من مائة عام.

كما اطلع على أسلوب الترشيح ونظام منح الجائزة وتطور أساليب تحكيمها منذ أن أنشأت بالسويد في العام 1901 وحتى اليوم.



وقد رحبت السيدة ليا بيريت مسؤولة العلاقات العامة بالمركز بأمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية الذي قدم تعريفا وافياً بالجائزة ودوراتها السابقة، ومجالات منحها، وأساليب تحكيمها كجائزة عربية عالمية متفردة في مجالها.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1054 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/14 - 04 : 02 PM