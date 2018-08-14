النيابة العامة تجهز استراحة خاصة للسيدات الحوامل المنامة في 14 أغسطس/ بنا / صرحت مرضية حسن رئيسة النيابة بنيابة الأسرة والطفل بأنه بناء على توجيهات سعادة النائب العام بتطبيق المعايير المُثلى في شئون المرأة، وضمان حقها الكامل ومراعاة احتياجاتها ومتطلباتها أثناء العمل، فقد تم تجهيز غرفة بمقر النيابة مخصصة للحوامل من المراجعات والمترددات على مقر النيابة ومنتسبات النيابة العامة تتوافر فيها كافة الوسائل والأدوات اللازمة التي تلبي احتياجاتهن وتناسب وضعهن الجسدي والنفسي.

مشيرة إلى أن ذلك جاء لتوفير الأجواء المناسبة للمرأة بما يسمح لها بأداء عملها على أكمل وجه دون أية عوائق، وتحقيقاً لما أرساه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله ورعاها من مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الاضطلاع بدورها في الحياة العامة وفي نطاق مؤسسات وأجهزة الدولة.



ن.ف/خ.س



بنا 1052 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/14 - 02 : 02 PM