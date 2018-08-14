مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل السفير الصيني الجديد لدى المملكة المنامة في 14 أغسطس / بنا / استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم، سعادة السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بمناسبة توليه مهام عمله الدبلوماسي الجديد في مملكة البحرين.

ورحب السيد نبيل الحمر بالسفير وهنأه بتعيينه في منصبه الجديد معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد لكل ما من شأنه تطوير وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.



وخلال اللقاء، أشاد السيد الحمر بعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية على مستوى قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين، مؤكداً على ما تشهده هذه العلاقات الثنائية من تميز وتطور متواصل في مختلف مجالات العمل بالمملكة.



من جانبه، أعرب سعادة السيد أنور حبيب الله عن سعادته بتعيينه سفيراً لجمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، مؤكداً على مواصلة العمل لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1028 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/14 - 36 : 01 PM