سمو رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة المنامة في 14 أغسطس / بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم (28) لسنة 2018 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.





ونصت المادة الأولى من القرار، أنه يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من:

1- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

2- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

3- الآنسة مي حسن العسمي ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

4- العميد منى علي عبدالرحيم ممثلاً عن وزارة الداخلية

5- السيد خالد محمود السعيدي ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم

6- السيدة رنا أحمد خليفة أحمد ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة

7- المحامي العام أمينة عيسى مبارك ممثلاً عن النيابة العامة

8- السيد عامر سامح الخفش ممثلاً عن وزارة شؤون الإعلام

9- الدكتورة إشراق عبدالعزيز العامر ممثلاً عن وزارة الصحة

10- الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة ممثلاً عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

11- السيدة فاطمة عبدالله الظاعن ممثلاً عن وزارة الخارجية

12- الدكتورة شيخة أحمد عبدالله الجنيد ممثلاً عن جامعة البحرين

13- السيدة إيمان فيصل جناحي ممثلاً عن وزارة شؤون الشباب والرياضة

14- السيدة فوزية محروس المحروس ممثلاً عن الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

15- السيدة منال علي قطب العوضي ممثلاً عن جمعية أمنية طفل



وجاء في المادة الثانية من القرار، على وزير العمل والتنمية الاجتماعية والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0957 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/14 - 03 : 01 PM