الأوقاف السنية ترصد ٤٩٠٠٠ دينار للأضاحي وكسوة العيد المنامة في 14 أغسطس/ بنا / انتهت إدارة الأوقاف السنية من استعداداتها للموسم الخيري لعيد الأضحى المبارك، حيث رصدت ميزانية بلغت حوالي ٤٩٠٠٠ دينار خصص منها ٣٤٠٠٠ دينار لمشروع الأضاحي ولكسوة عيد الأضحى ١٥٠٠٠ دينار.

وأوضح سعادة د. راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بأن الإدارة دأبت منذ سنوات وباستمرار على تنفيذ هذين المشروعين تحقيقا لشرط الوقف وإحياء لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لشعيرة الأضاحي ودعما للأسر البحرينية المستحقة المكفولة عن طريق الإدارة.



مضيفاً بأن عدد الأسر التي ستستفيد من مشروع كسوة العيد لهذا العام حوالي ١٦٠٠ أسرة، كما أن عدد المستفيدين من اضاحي عيد الأضحى ٤٠٠ أسرة، حيث سيتم تسليم كل أسرة منها قسيمة مشتريات تستلم من خلالها دعما وفقا لعدد أفراد الأسرة، وهو المقياس الذي استحدثته الإدارة لرفع مستوى الاستفادة لدى الأسرة.



وشكر الهاجري كافة الجهات الداعمة للمشروع من أصحاب الأوقاف والمحسنين ولقسم الأعمال الخيرية القائم على تنفيذ المشروع.



ن.ف/خ.س



بنا 0938 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/14 - 48 : 12 PM