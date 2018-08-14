سمو ولي العهد يهنئ كوريا الجنوبية بذكرى اليوم الوطني المنامة في 14 أغسطس / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ضمنها سموه بالغ تهانيه بهذه المناسبة، متمنياً سموه له موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية كوريا الجنوبية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد لى ناك يون رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية عبر فيها عن أطيب تهانيه بهذه المناسبة.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0928 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/08/14 - 41 : 12 PM