سمو رئيس الوزراء يبعث برقيتي تهنئة الى رئيس جمهورية الهند ورئيس وزراءه بمناسبة ذكرى الاستقلال المنامة في 14 أغسطس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

عبر سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التطور والنماء .



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة مماثلة الى رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي هنأه سموه فيها بهذه المناسبة.







ل.ب/خ.س



بنا 0915 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/14 - 27 : 12 PM