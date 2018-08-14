سمو رئيس الوزراء يبعث برقيتي تهنئة الى رئيس باكستان ورئيس وزراءه بذكرى الاستقلال المنامة في 14 أغسطس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عبر سموه فيها عن صادق تهانيه وتمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة بهذه المناسبة.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، ضمنها سموه أطيب تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.













ل.ب/و.ش



بنا 0907 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/08/14 - 15 : 12 PM