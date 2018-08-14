سمو رئيس الوزراء يهنئ كوريا الجنوبية بذكرى اليوم الوطني المنامة في 14 أغسطس / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ضمنها سموه صادق تهانيه بهذه المناسبة، متمنياً سموه له وافر الصحة والسعادة ولشعب جمهورية كوريا الجنوبية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد لى ناك يون رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية عبر فيها عن أطيب تهانيه بهذه المناسبة.









أ.ا.ش/و.ش



بنا 0906 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/08/14 - 24 : 12 PM