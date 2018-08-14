تقرير للأمم المتحدة يؤكد وجود الالاف من عناصر داعش في العراق وسورية نيويورك في 14 أغسطس/ بنا / ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن تنظيم داعش الارهابي ما زال لديه ما يتراوح بين 20 ألف الى 30 ألف عنصر في سورية والعراق، على الرغم من التقدم العسكري الذي تحقق ضد التنظيم.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، غادر عدد أقل من المتوقع من عناصر التنظيم الأجانب العراق وسورية في أعقاب الهزائم العسكرية، مع انتشار العديد منهم بين السكان المحليين، أو الذهاب إلى البلدان المجاورة.



وقال التقرير إن المسلحين منقسمون بالتساوي بين سوريا والعراق.









خ.س



بنا 0822 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/08/14 - 58 : 11 AM