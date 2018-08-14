الاحتلال يعتقل 29 فلسطينيا بينهم سيدتان ويداهم مخيم الامعري رام الله في 14 أغسطس / بنا / اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 29 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة ، بينهم سيّدتان.

وأوضح نادي الأسير، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، أن عمليات الاعتقال طالت فلسطينيين من الخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا و نابلس وطولكرم وجنين.

كما ذكرت مصادر محلية، لوكالة الانباء الفلسطينية، أن أكثر من 10 دوريات عسكرية اسرائيلية اقتحمت مخيم الامعري ، وداهمت احد المنازل واخذت قياساته تمهيدا لهدمه.





خ.س



بنا 0814 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/14 - 22 : 11 AM