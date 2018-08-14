وزير الإسكان: إنجاز 64% بـ 227 وحدة بمشروع البحير المنامة في 14 أغسطس/ بنا / كشف وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن متوسط نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع البحير الإسكاني والتي بلغت 64% بالأعمال الإنشائية لـ227 وحدة سكنية التي تنفذ على مساحة 31 هكتارًا، متوقعًا اكتمال نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية للوحدات مع نهاية العام الجاري، مؤكدًا استعداد الوزارة لطرح مناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال وزير الإسكان إن وحدات مشروع البحير الإسكاني صممت وفق نموذج D11، الذي يتكون من طابقين و4 غرف، مع إمكانية بناء طابق إضافي وإجراء التوسعة القانونية التي تنص عليها قوانين الوزارة، فيما يتضمن المخطط العام للمنطقة أيضًا مسجدًا ومحلات تجارية ومناطق مفتوحة، مشيرًا إلى أن المشروع يراعي متطلبات العزل الحراري للوحدات السكنية المعمول بها في مملكة البحرين.

وتابع ان مشروع البحير يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية، وفقاً للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة 2015-2018، ومواصلة التزامها نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في المحافظة الجنوبية، وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.

وأشار إلى أن مشروع البحير الإسكاني يحظى بأولوية كبيرة لدى وزارة الإسكان، حيث تعول عليه الكثير، من أجل تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار لأهالي البحير المستحقين، ومدينة زايد والرفاع، وأن جميع مشاريع الوزارة يتم تخطيطها بحيث يمكن استيعاب أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية بها، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيضم أكثر من 600 وحدة سكنية سيتم تنفيذها على مراحل، مع توفير المساحات اللازمة للخدمات العامة والمرافق التي تتلاءم مع متطلباتِ العائلة البحرينية.

وتقدم وزير الإسكان باسم الحمر بالشكر والتقدير إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لجهودها في سبيل توفير المداخل والمخارج وإنشاء الطرق المؤدية إلى موقع المشروع، وإلى هيئة الكهرباء والماء لعملها على توفير خدمات الكهرباء والماء للمشروع.







ل.ب/خ.س



بنا 0630 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/08/14 - 47 : 09 AM