وصول نحو المليون ونصف المليون حاج إلى المملكة حتى الامس جدة في 14 أغسطس/ بنا / بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأثنين 1.486.958 حاجاً، بنقص بلغ 10.529 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 0.7 % تقريباً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية.

وأوضحت الجوازات، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.392.928 حاجاً، وعن طريق البر 78.282 حجاج، وعبر البحر 15.748 حاجاً.



خ.س



بنا 0556 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/08/14 - 16 : 09 AM