مقتل واسر جنود افغان في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية كابول في 14 أغسطس / بنا / قال مسؤولون افغان اليوم الثلاثاء إن عناصر من حركة طالبان اقتحموا أجزاء كبيرة من قاعدة للجيش في شمال البلاد فقتلوا عشرة جنود على الأقل وأصابوا 15 كما أسروا عشرات آخرين في القتال خلال اليومين الماضيين.



وقال محمد طاهر رحماني رئيس مجلس اقليم فارياب إن عناصر الحركة استولوا على دبابات وذخيرة في قاعدة تشيناييها العسكرية بمنطقة غورماش في الاقليم في هجوم بدأ الأحد.



واضاف "لم نتمكن من دخول القاعدة. أجزاء كبيرة منها لا تزال تحت سيطرة طالبان."



كما ذكر مسؤول محلي أن طالبان أسرت 40 جنديا، لكن 30 من عناصرها قتلوا أيضا في المعارك.





خ.س



بنا 0553 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/08/14 - 19 : 09 AM