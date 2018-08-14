مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 14 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الثلاثاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون في وفاة شقيقة أمير الكويت.

/مجلس الوزراء: نقل "السكراب" الى موقع آخر لتنظيمه امنيا واداريا.

/مجلس الوزراء: الحكومة شريكا في "صلة الخليج" ودعم نجاح اكتتاب "ميناء خليفة".

/سمو محافظ الجنوبية: تسريع المشاريع الصحية والعلاجية.

/بدء الصيانة العاجلة لسوق جد حفص والانتهاء منها خلال أسبوعين.

/«التنمية السياسية» يطلق المحور السياسي من البرنامج الوطني لانتخابات 2018.

/وزير الشباب يؤكد أهمية صقل المواهب الشبابية وتوظيفها في مختلف المجالات.

/رئيس "الوطنية لحقوق الإنسان" تستعرض مع السفير اليمني سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

/السفير الأمريكي يلتقي طلاب المنح الصغيرة لتعلم اللغة الإنجليزية.

/شئون الجنسية والجوازات والإقامة: رقابة أمنية وقانونية متكاملة على إجراءات التدقيق على الوافدين عبر المنافذ.

/الخارجية الامريكية تدرج قائد "سرايا الاشتر" قاسم المؤمن على قائمة الارهاب.

/الرئيس المصري يرفض تحول اليمن الى منصة نفوذ غير عربية.

/قائد عسكري أمريكي: سليماني يقود نشاطًا خبيثًا بالمنطقة.

/خامنئي يرفض عرض ترامب إجراء محادثات وينتقد أداء الحكومة الاقتصادي.

/ليبرمان: المواجهة مع غزة لا مفر منها.

/جيش إسرائيل يجري تمرينا يحاكي اندلاع مواجهة عسكرية مع «حزب الله».

/أردوغان يتهم واشنطن بالسعي إلى طعن تركيا «في الظهر».

/العاهل السعودي يؤكد سعي الرياض وإسلام أباد إلى تعزيز علاقات البلدين.

/الكوريتان ستعقدان قمة في بيونج يانج في سبتمبر.

/الإمارات تؤكد عزمها على القضاء على تنظيم القاعدة جنوب اليمن.





و.ش



بنا 0504 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/14 - 16 : 08 AM