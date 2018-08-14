الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة نهارا وحسن خلال الليل

المنامة في 14 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس في البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بإذن الله تعالى حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن خلال الليل.





الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا خلال النهار، ومن 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.



وتحذر إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة و أمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 70 %، والصغرى 20 %.



و.ش



بنا 0450 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/08/14 - 00 : 08 AM