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الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة نهارا وحسن خلال الليل
2018/08/14 - 00 : 08 AM

المنامة في 14 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس في البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بإذن الله تعالى حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن خلال الليل.


الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا خلال النهار، ومن 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.

وتحذر إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة و أمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 %، والصغرى 20 %.

و.ش

بنا 0450 جمت 14/08/2018


عدد القراءات : 46         اخر تحديث : 2018/08/14 - 00 : 08 AM
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