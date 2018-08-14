زار حملات البحرين في المدينة المنورة..رئيس بعثة الحج يغادر إلى مكة المكرمة مكة المكرمة في 13 أغسطس/بنا/ يغادر فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج ظهر غد المدينة المنورة متوجهاً إلى مكة المكرمة، وذلك بعد زيارة حملات المملكة المتواجدة بالمدينة.



وقد زارت البعثة ٨ حملات منها ٤ حملات لمقيمي المملكة، وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك المفدى، والحكومة الموقرة بالاطمئنان على جميع حجاج مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين، حيث يبلغ عدد المواطنين ٥٢٠٠ مواطن، و٤٢٥ مقيماً.



من جهة أخرى، باشرت البعثة البحرينية للحج في توزيع أراضي عرفة ومنى على الحملات الواصلة إلى مكة المكرمة، ويأتي تسليم مخططات الأراضي ضمن الوقت المحدد والمتفق عليه مع حملات المملكة كما جرى في الأعوام السابقة.



وبالإضافة إلى ذلك فقد تم زيادة مساحة مخيم مملكة البحرين في عرفة بنحو ١٧٠٠ متر، وتخصيص ١،٨ متر٢ للحاج في عرفة، و١،١ متر٢ للحاج في منى.



يذكر أن أن حملات مملكة البحرين تبلغ ٥٩ حملة وبواقع ٥٦٢٥ حاجاً، ومن المتوقع وصول الحملات كافة خلال اليومين القادمين.



خ.أ



بنا 2013 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/08/13 - 23 : 11 PM