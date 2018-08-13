المتحدث الرسمي لقوات التحالف: قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في محاربة التنظيمات الإرهابية بالجمهورية اليمنية مأرب في 13 أغسطس/بنا/ أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي "أن قوات التحالف في الأسبوع الماضي اتخذت الإجراءات كافة لاستمرار حرية الملاحة البحريه والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب بالتنسيق مع الشركاء"، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية تشكل خطراً على التجارة العالمية واستهداف السفن العابره للبحر الأحمر والمضيق، حسب وكالة الانباء السعودية (واس).



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بقياده القوات المشتركة للتحالف الذي أقيم في مدينه مأرب بمحافظة مأرب اليوم، بحضور رئيس هيئه الأركان العامة اليمنية, ومحافظ البيضاء، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، ووكيل محافظة مأرب وعدد من المسؤولين اليمنيين، موضحا العقيد تركي المالكي أن "قيادة القوات المشتركة مستمرة في محاربة التنظيمات الإرهابية في الجمهورية اليمنية لما تقوم به من أعمال ضد أبناء الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي".



وأفاد المالكي أن "التحالف نفذ عدة عمليات في حضرموت، كما حرر المكلا وتسليمها للحكومة الشرعية اليمنية، لافتاً الانتباه إلى أن المليشيا الحوثية لازالت تستمر بإطلاق الصواريخ الباليستية على المدنيين وتستهدفهم بشكل متعمد، كما تخالف القانون الدولي والإنساني"، موكدا أنه جرى تسليم 7 أطفال كانوا مجندين من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران لأهاليهم، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تسليم 86 طفلاً حتى هذا اليوم، مفيداً أن مشايخ وأعيان قبائل محافظة حجة عقدوا اجتماعاً أعربوا فيه عن وقوفهم مع قوات التحالف والحكومة الشرعية.



في الجانب الإنساني أوضح العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين تبرعت للجمهورية اليمنية بـ60 مليون دولار شهرياً، لرفع المعاناة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء بسبب الممارسات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الموالية لإيران، مشيداً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهوده المتواصلة لدعم الشعب اليمني، مضيفاً أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم المساعدات لـ5.374.736 مستفيداً، وأفاد أن مجموع التصاريح الصادرة من قيادة قوات المشتركة للتحالف بلغت 29292 تصريحاً.



وفي الجانب العمليات العسكرية، بين المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة أن المنطقة التي أطلق منها 6 صواريخ بتجاه مدينة جيزان من تاريخ 30 يوليو 2018 حتى 13 أغسطس 2018 من محافظة عمران، مبينا أنه جرى استهداف عناصر حوثية في عدة أماكن من بينها مخابئ داخل الصخور، كما جرى استهداف تجمعات لمليشيات حوثية في الملاحيظ ، واستهداف مبنى اتصالات للمليشيات بصعدة.



وأوضح العقيد الركن تركي المالكي "أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت تجاه المملكة حتى تاريخ 13 أغسطس 2018م بلغت 171 صاروخاً, فيما وصلت عدد المقذوفات 66349 مقذوفاً، بينما بلغ إجمالي خسائر المليشيات الحوثية التابعة لإيران من تاريخ 30 يوليو 2018م حتى 13 أغسطس 2018م 502 من أسلحة ومواقع ومعدات، كما وصل عدد القتلى من العناصر الحوثية خلال الفترة 1372 قتيلاً".





خ.أ



بنا 1814 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/08/13 - 29 : 09 PM