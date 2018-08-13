دولة الامارات تؤكد إلتزامها بمكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم القاعدة في اليمن والقضاء عليه دبي في 13 أغسطس/بنا/ أكدت دولة الامارات العربية المتحدة إلتزامها بمكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم القاعدة في اليمن والقضاء عليه، وأن ما يتم القيام به في اليمن هو عملية متوازية تشمل مواجهة انقلاب الحوثيين و التصدي لتنظيم القاعدة الإرهابي و تطهير الأراضي اليمنية من عناصره، وذلك في إطار عملها ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.



وحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) أن هذا التأكيد جاء على لسان الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في دبي بحضور مسلم الراشدي متحدث عن القوات المسلحة الإماراتية، لافتا إلى "أن اليمن بحاجة إلى حل سياسي، ودولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على الدوام ضرورة التوصل إلى حل سياسي في اليمن، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي تعد العقبة أمام تحقيق هذه الغاية".



وأضاف "إننا لن نسمح بحدوث تحول استراتيجي في المنطقة لصالح إيران عبر سيطرة ميلشيات الحوثي على اليمن"، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي لا تعمل بمعزل عن إيران".



وفي السياق نفسه شدد الدكتور أنور بن محمد قرقاش على أن "التزام دولة الإمارات بمكافحة الإرهاب والتطرف في مختلف أنحاء العالم يعُد ركيزة أساسية في سياستها الخارجية"، مشيرا إلى الأدوار الهامة التي قامت بها الدولة في هذا الصدد في كل الصومال وافغانستان واليوم تقوم بالدور نفسه في اليمن.



و قال إن "تنظيم القاعدة كان متواجدا قبل بدء عملية إعادة الأمل واستفاد من تدهور الأوضاع السياسية في اليمن آنذاك من أجل التوسع والتوغل في الأراضي اليمنية ونجح في تحقيق وجود كبير لهم في اليمن"، مضيفا بقوله " إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية القيام بعملية متوازية في اليمن شملت مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية و التصدي لتنظيم القاعدة في اليمن .. ولقد نجحنا في استنزاف قوة التنظيم في اليمن بشكل كبير".



و حول تطورات الأوضاع في الشأن اليمني قال قرقاش " نتطلع إلى مشاورات جنيف المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل والتي من المأمول أن تكون مقدمة لإطلاق المفاوضات وبداية عملية سياسية تقود إلى حل سياسي في الأزمة اليمنية"، موكدا "أن البعد العسكري ضروري من أجل الحل السياسي"، وقال " مازلنا نؤمن بأن العقبة الأساسية لأي حل سياسي هم الحوثيون فهم من قللوا من جميع المبادرات السابقة و رفضوا الخروج من المناطق المدنية و الانسحاب من الحديدة".





وأشار إلى أن " هذه المشاورات ستكون إختبار لهم وإن لم يثبتوا عكس ما هو متوقع منهم فإنهم سيستمرون العقبة الأساسية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن"، موضحا بقوله "لقد تعاملنا في قضية الحديدة بالكثير من الصبر والعقلانية، ويجب أن نستمر بالضغط من أجل الانسحاب من الميناء والمدينة"، مضيفا "إننا قلقون تجاه الوضع الإنساني في اليمن و التحالف العربي يقوم بكل ما يستطيع من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني والتعاون مع المنظمات الأممية لتنفيذ العديد من البرامج الإنساني في اليمن مثل مكافحة الكوليرا".



و نوه قرقاش إلى أن "المجتمع الدولي عليه أن ينظر بعين الاعتبار إلى الممارسات الحوثية في اليمن وما تقوم به المليشيات الانقلابية، من ممارسات لزرع الألغام في الأحياء السكنية وتجنيد الأطفال والدفع بهم إلى ساحات المعارك".



و حول تطورات الأوضاع في اليمن والدور الإماراتي في تدريب اليمنيين على مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة قال معالي الدكتور أنور قرقاش "إن دولة الإمارات وفرت التدريب اللازم لليمنيين الذين أصبحوا في الصفوف الأمامية خلال العمليات ضد تنظيم القاعدة الإرهابي"، مضيفا "إن مليشيات الحوثي الانقلابية غير مستعدة للتفاوض و إنما تستعد فقط للحرب والقتال فبينما كانت هناك جهود أممية حول الحديدة كانت تعمل على حفر الخنادق في الأحياء السكنية ومحاولة تعزيز قدراتها العسكرية".



وأكد أنه "كان بإمكان التحالف العربي القيام بعملية سريعة و السيطرة على مدينة الحديدة إلا أننا حرصنا على إعطاء المبعوث الأممي الفرصة لأداء دوره خاصة، وأن الحديدة يسكنها نحو 600 ألف شخص ولا نريد أن ندخل مع مليشيات الحوثي في حرب عصابات".







خ.أ



بنا 1659 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/08/13 - 29 : 08 PM