وكيل شؤون التجارة : مؤتمر للسيارات الكهربائية تمهيدا لاستخدامها في 2020 والاستمرار في حزمة التطوير المنامة في 13 أغسطس/ بنا/ كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد عن تطور الأداء من خلال الإحصائيات الصادرة من الإدارات التابعة للوزارة والتي تنم عن نتائج إيجابية خلال النصف الأول في مقارنة لنفس الفترة من العام الفائت، معلنا في الوقت ذاته أن الوزارة ستحتضن مؤتمرا للسيارات الكهربائية مطلع سبتمبر المقبل، في خطوة تمهيدية لإقرارها العام المقبل 2019 واستخدامها في العام 2020م.



وقال "إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن اليوم عن استمرار الوزارة في منهجية التقدم والتطور التي انتهجتها من خلال طرح الخدمات الجديدة على الانترنت في سعيها الدؤوب لاختصار الجهد والوقت وتقليص طوابير الانتظار، الأمر الذي جعل من الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة منصة خدماتية متكاملة تقدم خدماتها للجميع".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ، حيث أشار المهندس المؤيد إلى أن المزيد من الخدمات ستضاف في الفترة المقبلة، لافتا إلى استمرار حصول الوزارة على شهادة الآيزو واستمرار عضويتها في الجمعيات واتحادات العمل الفنية.



وقد شهد النصف الأول من العام الحالي 2018 العديد من الإنجازات من بينها ما تحقق في قطاع السجل التجاري والشركات، حيث تم إعداد ميثاق حوكمة الشركات، وتعديل مواد قانون الشركات التجارية، وتفعيل خدمة الموثق الخاص، وتزويد خاصية البحث الذكي عن الأنشطة التجارية، وبلغ عدد السجلات النشطة التراكمية 31.965 شركة بزيادة قدرها 28% عن العام الماضي، في حين حققت السجلات الصادرة النشطة زيادة قدرها 3%، إذ بلغت حتى منتصف العام الحالي 2.369 شركة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 2.403 شركة.



وأظهرت إحصائيات صادرة عن إدارة حماية المستهلك عن ارتفاع مجموع الشكاوى والبلاغات المقدمة لنحو 103% وعزا ذلك إلى ارتفاع الوعي لدى المستهلك بحقوقه وإدراكه بوجود جهة تتعامل بشفافية وتستجيب لشكواه وملاحظاته، وارتفعت نسبة حملات التفتيش لتبلغ 1617 زيارة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي حيث بلغت 1079 زيارة محققة بذلك نسبة زيادة قدرها 50%.



من جهة أخرى أشارت إدارة المواصفات والمقاييس إلى أن ارتفاع نسبة المنتجات التي عاينتها الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 26329 معاينة محققة نسبة ارتفاع بلغت 899%، مقارنة بالمنتجات التي تمت معاينتها خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث لم تتجاوز 2637 معاينة.



كما قامت إدارة الملكية الصناعية باستحداث نظام آلي لتسجيل براءات الاختراع، ضمن انجازاتها في التقرير نصف السنوي الذي أوردته وزارة الصناعة والتجارة والصناعة، كما قامت إدارة الملكية الصناعية بتدريب الفنيين لبراءات الاختراع، وإصدار تقارير الفحص الفني لبراءات الاختراع، بالإضافة إلى تطوير الاجراءات الالكترونية للعلامات التجارية.



وأعلنت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة عن تطوير حزمة من المشاريع من بينها الدفع الالكتروني، والاستعلام الإلكتروني، وحجز المواعيد وتقديم الطلبات عبر الانترنت.



من رشا الإبراهيم





ح ب/خ.أ



بنا 1632 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/08/13 - 47 : 07 PM