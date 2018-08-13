جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين المنامة في 13 أغسطس/ بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وذلك بمناسبة فوز سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بالمركز الأول في سباق السويد للقدرة.



وفيما يلي نص البرقية:



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة..حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



يشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي ونيابة عن جميع منتسبي قوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة فوز سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بالمركز الأول في سباق السويد للقدرة.



سيدي وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أهنئ جلالتكم حفظكم الله بهذا الإنجاز، وإن دل على شيء فإنما يدل حرص ودعم جلالتكم ورعايتكم الكريمة لتحقيق الإنجازات في جميع المستويات ورفع اسم وعلم مملكتنا الغالية في جميع المحافل الرياضية والعسكرية.



ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين



المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين





ن.ع/خ.أ



بنا 1619 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/13 - 27 : 07 PM