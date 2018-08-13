الرئاسة المشتركة للمؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي في اليمن تختتم أعمالها الرياض في 13 أغسطس/ بنا/ اختتمت في مساء اليوم أعمال المؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي في اليمن الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض برئاسة دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وشارك في المؤتمر ممثلون عن أربعين دولة بما في ذلك سفراء مجموعة الدول التسعة عشر الراعية للعملية السياسية في اليمن ومجموعة أصدقاء اليمن ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي.



و صرح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، بأن المؤتمر استعرض خلال جلساته مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216، وقد صدر عن رئاسة المؤتمر البيان التالي:



1. الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ورفضه الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي على الشرعية في اليمن وكل ما نتج عنه على ارض الواقع.

2. مرجعيات الحل السياسي في اليمن التي تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216.

3. استمرار جهود مجلس التعاون الحثيثة من اجل التوصل الى حل سياسي في اليمن منذ بداية الازمة اليمنية في العام 2011م.

4. الإشادة بما يقدم مجلس التعاون للجمهورية اليمنية من دعم تنموي ومساعدات اغاثية وانسانية، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس وجهود الدول المانحة بهذا الشأن، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

5. ادانة ما تقوم به مليشيات الحوثي المدعومة من ايران من استهداف للمملكة العربية السعودية واطلاقها للصواريخ البالستية تجاه اراضيها والمنشآت الحيوية فيها.

6. دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، وتعزيز قدرتها وكفاءتها في تقديم كافة الخدمات الأساسية لكافة أبناء الشعب اليمني، وإيصال المساعدات الانسانية والإغاثية إلى كافة المحافظات.

7. دعوة المجتمع الدولي إلى التعاون في كل ما من شأنه الحفاظ على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية واستمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، لمنع تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

8. دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة المرجعيات.

9. دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث من اجل إنهاء الازمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المشار إليها والخطوات المطلوبة لاستكمال استحقاقات هذه المرجعيات الثلاث.

10. الترحيب بدعوة الأمم المتحدة لعقد جولة لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المقرر عقدها في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر 2018م.

11. الترحيب بدعوة الأمانة العامة لعقد مؤتمر حول مرجعيات الحل السياسي في اليمن وجهود مجلس التعاون والمجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية والإغاثية في مدينة نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر 2018م.







ح ب/خ.أ



بنا 1607 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/13 - 20 : 07 PM