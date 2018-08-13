عضو بمجلس إدارة غرفة التجارة: ضرورة التوسع بالاسواق الشعبية باعتبارها رافدا اقتصاديا المنامة في 13 أغسطس/ بنا / أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة الاسواق التجارية السيد عبدالحكيم ابراهيم الشمري ضرورة تطبيق القانون الذي وجد لحماية حقوق جميع الاطراف، منوها إلى ضرورة تفعيل الانظمة والقوانين ذات العلاقة حتى يطمئن الجميع بأنهم سواسية أمام القانون.



وذكر الشمري ان الاجتماع الذي شاركت فيه الغرفة ممثلة بلجنة الاسواق التجارية، والتي عقدت يوم السبت الماضي برئاسة وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبو الفتح، بحضور ممثلي امانة العاصمة، وعدد من من تجار سوق جد حفص، كان اجتماعا مثمراً وايجابياً حيث تجسدت روح الأخوة وسياسة الباب المفتوح بين المسؤول والمواطن، مشيراً إلى أن مشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين جاءت تأكيداً للشراكة القائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة محاربة ظاهرة العمالة السائبة التي تمثل خطراً امنياً وصحياً واقتصادياً على مملكة البحرين وطن ومواطنين.



وأكد أهمية تفعيل القانون بما لا يلحق الضرر بالمواطنين، خاصة في سوق جد حفص، الذي شهد تجاوزات كثيرة بسبب الأهمال خلال السنوات الماضية، موضحاً أن دعم وتطوير الأسواق سوف يصب في مصلحة التجار والمواطنين وفي خدمة الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة إزالة كافة المواد القابلة للحريق من سوق جد حفص، تجنباً لحدوث الحرائق، مع أهمية ان تكون هناك إدارة خاصة لسوق جد حفص، مطالباً بضرورة التوسع في الاسواق الشعبية، و ان تكون نموذجية لاستيعاب طلبات التجار، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خدمات صندوق العمل (تمكين) لتطوير وتنمية الاسواق الشعبية والتجارية في مملكة البحرين.





ن.ع/خ.أ



بنا 1555 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/08/13 - 02 : 08 PM