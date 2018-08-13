الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد الثلاثاء غبار خفيف أحيانا، ثم يتحول إلى حار مع تصاعد الأتربة المنامة في 13 أغسطس/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة السادسة من مساء غدا الثلاثاء سكون بمشيئة الله تعالى غبار خفيف أحيانا، ثم يتحول إلى حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا، ولكنه من 12 إلى 17 عقدة في وقت لاحق من هذه الليلة.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 33 درجة.



الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 15 %.



شروق الشمس الساعة 05:09 صباحا وغروبها في الساعة 06:16 مساءا.







خ.أ



بنا 1552 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/13 - 27 : 07 PM