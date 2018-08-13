(الثروة الحيوانية) توفر 35 ألف رأس من الماشية لعيد الأضحى المبارك المنامة في 13 أغسطس/ بنا/ كشف مدير إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور إبراهيم يوسف، عن توافر نحو 35 ألف رأساً من الماشية استعداداً لعيد الأضحى المبارك.



وأوضح الدكتور يوسف أنه منذ مطلع شهر يوليو وحتى 9 أغسطس 2018 وصل إلى البحرين 18115 رأساً من الأغنام، و718 رأساً من الأبقار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى البحرين 8250 رأساً من الأغنام والأبقار، منوهاً أن كميات الأغنام تبلغ 8000 رأساً، و250 رأساً من الأبقار.



وبيّن أن كميات اللحوم الحمراء التي تم استيرادها منذ مطلع شهر يوليو 2018، بلغت 2942718 كيلوجراماً، فيما بلغت لحوم الدواجن 6070925 كيلوجراماً.



وأكد مدير إدارة الثروة الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة البحرية أن "مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً بتنمية قطاع الثروة الحيوانية كأحد بدائل تنوع الدخل وكمرتكز لتأمين الأمن الغذائي، وإدراكاً من وكالة الزراعة والثروة الحيوانية لأهمية المحجر البيطري باعتباره خط الدفاع الأول لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية والمشتركة الى المملكة واكتشافها في فترة حجر الحيوان والطيور، فقد قامت بدعم المحجر البيطري بالكوادر البشرية المؤهلة، كما ويساعد القسم على تطبيق اجراءات استيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها واصدار الشهادات الصحية وتصاريح الاستيراد والتصدير واتمام جميع العمليات الاجرائية والصحية المطلوبة من تحصينات وفحوصات وغيرها واثباتها بشكل رسمي".



وأضاف "يعمل القسم ايضاً على تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والطيور النادرة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، كما يعمل قسم المحاجر والرقابة البيطرية على التأكد من صلاحية اللحوم التي يتم ذبحها في المسالخ للاستهلاك الآدمي وأن تكون خالية من الأمراض ومنع انتقال الأمراض بواسطة اللحوم ومنتجاتها، ويضم القسم أطباء بيطريين ذوي خبرات عالية وفنيين مهرة، ويمكن الاتصال بقسم المحاجر والرقابة البيطرية أو المناوبين بالمنافذ للاستشارة أو المساعدة في توضيح اي أمر يتعلق بإجراءات التصدير والاستيراد".



وبمناسبة موسم الأضاحي، فقد أهاب مدير إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بجميع المواطنين لضرورة ذبح أضاحيهم من خلال المسالخ المعتمدة من قبل شؤون الزراعة، وذلك من أجل التأكد من سلامة الذبائح واللحوم وحفاظاً على الصحة العامة.





ن.ع/خ.أ



بنا 1520 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/13 - 54 : 07 PM