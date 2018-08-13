رئيس دولة الامارات العربية المتحدة يأمر بالإفراج عن 704 سجين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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2018/08/13 - 57 : 05 PM
أبوظبي في 13 أغسطس / بنا / أمر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الاثنيبن بالافراج عن 704 سجين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة ، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) "إن الإفراج عن السجناء يأتي في إطار حرص رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم".
خ.أ
بنا 1446 جمت 13/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/13 - 00 : 06 PM