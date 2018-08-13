بعد اللقاء الأول للجنة سوق جد حفص..الباعة يتقدمون بطلباتهم للحصول على ترخيص أشغال الطريق المنامة في 13 أغسطس/ بنا/ عقدت اللجنة المشتركة بين أمانة العاصمة وتجار سوق جدحفص أولى اجتماعاتها صباح اليوم لمناقشة وضعية السوق وبحث تحسين الخدمات البلدية واحتياجات التجار وفقا لمقترحاتهم حول خطة الصيانة العاجلة التي تم البدء بتنفذها منذ الأحد الموافق 12 من اغسطس الجاري، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة من 10 أيام إلى اسبوعين.



وشرعت أمانة العاصمة بتنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها سوق جدحفص والحفاظ على نظافة السوق حيث تم بدء العمل بإجراء صيانة عاجلة لمرافق السوق والصباغه وتم تحديد المساحة المسموح بها لإشغال الطريق العام كما سيتم مساء اليوم تخطيط منطقة الفرشات واعادة توزيعها على اصحاب الفرشات استنادا الى نوع النشاط والسجل التجاري، الى جانب العمل على استبدال وتصحيح وضعية التمديدات الكهربائية وتغيير المراوح الهوائية والاضاءة مما سيسهم في تطوير بيئة التسوق لمرتاديها.



وأكدت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية ابراهيم حميدان على حرص الأمانة على عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي التجار والباعة في سوق جد حفص، انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية ودورها في توثيق روابط التعاون بين عناصر العمل البلدي القادرة على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للمشاريع المستقبلية.



ومن جانبهم أشاد تجار سوق جد حفص بجهود العمل المتواصلة لأمانة العاصمة، وسعيها في تهيئة مرافق السوق وتنظيمه، ولما لمسوه من سرعة التغير الايجابي الذي انعكس على تحسين الوضع العام بالسوق.



واستعرض التجار عددا من المواضيع المرتبطة بتطوير السوق بما يتماشى مع احتياجات المستهلكين ورواده ويلبي طموحاتهم في المحافظة على هوية السوق الشعبية مع امداده بكافة الخدمات القادرة على تحسين دوره في توفير المستلزمات الغذائية بأفضل الأسعار التنافسية على الصعيد المحلي.



وتطرق التجار إلى اهمية وجود تصميم موحد للفرشات مع مراعاة توزيعها في المساحة الحالية لسوق جدحفص حسب نوع النشاط التجاري، موضحين ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة سوق العمل من اجل ضبط العمالة السائبة التي يتسبب وجودها في عرقلة الحركة المرورية ويمتد تأثيرها الى خلق المشاكل الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وقد اقترحوا ان يتم تخصيص جزء من المساحة لاستخدامها من قبل بائعي المواد الموسمية نظير رسوم محددة.



وقامت الأمانة بتعريف بآلية الحصول على ترخيص اشغال الطريق مع توضيح المستندات المطلوبة والرسوم المترتبة حيث ابدى التجار استعدادهم لتقديم طلبات الترخيص مؤكدين التزامهم بالقوانين البلدية، وتم الاتفاق على التزام الباعة بالخطوط الفاصلة لتقسيمات المحلات التجارية والفرشات التي يتم العمل عليها حاليا والتي تنظم المساحة المخصصة للبيع.



وقد قامت أمانة العاصمة بتكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد الحاويات في السوق ووضعت آلية لغسل أرضيات السوق بصورة دورية.



واكدت مدير عام امانة العاصمة على ايجابيات التنسيق الدائم مع تجار السوق والجهات المعنية الاخرى لتنظيم السوق وتوفير السلامة والبيئة المناسبة.



ح ب/خ.أ



بنا 1412 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/08/13 - 19 : 05 PM