وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تستقبل سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المنامة في 13 أغسطس/ بنا/ استقبلت سعادة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، سعادة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.



وخلال اللقاء، أكد سعادة السفير الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تستند على أسس من الاحترام والترابط والتضامن الوثيق، مستعرضًا سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشاد سعادته بدور الجالية المصرية في بناء مسيرة البناء والنهضة في مملكة البحرين.



ومن جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، بأواصر علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكدة حرص بلادها على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات ولا سيما فيما يخص أوضاع المصريين المقيمين بالمملكة، مثمنة المواقف الأخوية والإيجابية لمملكة البحرين في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في جمهورية مصر العربية.



كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ن.ع/خ.أ



بنا 1405 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/13 - 11 : 05 PM