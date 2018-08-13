خلال زيارة سموه التفقدية لمركز غسيل الكلى بالحنينية..سمو محافظ الجنوبية: سرعة انجاز المشاريع لتحقيق ما يتطلع له الأهالي من رعاية صحية على أعلى المستويات المنامة في 13 أغسطس/ بنا/ قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة تفقدية لمركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية، وذلك حرصا من سموه على متابعة المشاريع الخدمية والصحية في نطاق المحافظة الجنوبية.



وخلال الزيارة اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية على عرض مرئي تضمن مراحل تصميم المركز، كما قام سموه بجولة ميدانية اطلع خلالها على مرافق المبنى وآخر ما وصلت إليه الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الإنساني والذي سيخدم شريحة كبيرة من أهالي المحافظة الجنوبية مع افتتاحه نهاية العام الحالي.



وأكد سموه بأن المحافظة الجنوبية حريصة على القيام بالتنسيق المستمر بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة لكافة الخدمات والمشاريع، مشيرا إلى أن مركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية هو أحد المشاريع الحيوية، التي ستسهم في تحقيق جانب صحي مهم لأهالي المحافظة، مشددا سموه في الوقت نفسه على أهمية سرعة إنجاز المشاريع الصحية والعلاجية لتواكب ما تشهده المحافظة الجنوبية من نمو سكاني ونهضة تنموية شاملة وتحقق ما يتطلع له أهالي المحافظة من رعاية صحية على أعلى المستويات.



حضر الزيارة كل من الاستاذة سيما محمد زينل مدير إدارة الخدمات المساندة بوزارة الصحة والمهندس خالد عبداللطيف حاجي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية والملازم أول أحمد بن علي الجلاهمة إداري مكتب سمو محافظ المحافظة الجنوبية والسيد محمد إبراهيم الرميحي رئيس قسم التنمية الاستثمارية بالمحافظة والمهندسة مريم يعقوب رئيس مجموعة التصاميم المعمارية والمهندسة لمياء السعيد من إدارة مشاريع البناء بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.





ن.ع/خ.أ



بنا 1343 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/13 - 50 : 04 PM