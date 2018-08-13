(المعلومات والحكومة الإلكترونية) تدرب طلبة الجامعات لدخول سوق العمل المنامة في 13 أغسطس/ بنا / استقبلت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حوالي 20 طالبا وطالبة من مختلف جامعات البحرين تلبية لمتطلبات تخرجهم ولتدريبهم في مختلف المجالات تمهيداً لدخولهم سوق العمل، وذلك من منطلق رؤيتها الداعمة لتعزيز روح المبادرة وبناء القدرات المحلية، وتحت مظلة التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الأكاديمية والمهنية.



وشملت تخصصات الطلبة المتدربين كل من كلية تقنية المعلومات وكلية الحقوق وكلية إدارة الأعمال وكلية الآداب وكلية الهندسة، وهندسة الحاسوب، والإحصاء، خلال فترة تدريبهم، خضع الطلبة لبرنامج الهيئة التدريبي والتأهيلي المكثف الذي يهدف إلى تطوير وتنمية الخبرات، كما جرى توزيعهم على مختلف الأقسام واسناد شتى المهام لهم بما يتوافق مع تخصصاتهم الدراسية بغية تعزيز خبرتهم العملية، وإعداد جيل مهيء لمتطلبات سوق العمل.



من جانبهم عبّر الطلبة عن جزيل الشكر والامتنان لإتاحة الهيئة هذ الفرصة لهم، فمن خلال التدريب المكثف تمكنوا من إثراء مهاراتهم ومعرفتهم الأكاديمية وتطوير خبراتهم المكتسبة، مشيدين بحصولهم على الدعم اللازم من قبل موظفي الهيئة والمدراء، ومقدرين ما لمسوه من تشجيع دائم من قبلهم على اطلاع ومشاركة الطالب مختلف المهام. كما توجهوا بالشكر لهم على رحابة صدرهم وانصاتهم للمقترحات التي تقدموا بها، بما يصب في مصلحة الطرفين.



جدير بالذكر أن الهيئة تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة المتدربين على مدار العام من مختلف جامعات البحرين الحكومية والخاصة.





ح ب/خ.أ



بنا 1302 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/08/13 - 15 : 04 PM