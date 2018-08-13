الوطنية لحقوق الإنسان تستعرض سبل التعاون المشترك مع السفير اليمني في البحرين المنامة في 13 أغسطس/ بنا / رحبت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري بزيارة سعادة السفير الدكتور علي حسن الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين وقد تم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك وسبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطويرها إلى المستوى الذي يرقى إلى التناغم مع المواثيق والصكوك الدولية، لافتا رئيس المؤسسة إلى الدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية من خلال فرعها في مركز خدمة ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار في الأشخاص، مع أهمية تعريف المقيمين في المملكة بحقوقهم وذلك من خلال الدور المنوط بالمؤسسة في قانون إنشاءها والرامي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال.



من جانبه، قدم السفير اليمني الشكر والتقدير للدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مبديا استعداد السفارة للتعاون وتقديم كل الدعم والمساندة لتحقيق سمو ورفعة الإنسان.



وقد حضر اللقاء السيد عبدالله أحمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.





ح ب/خ.أ



بنا 1255 جمت 13/08/2018





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