استمرار برامج (القرية الجميلة) في المالكية تشمل جداريات وزراعة ونظافة وحملات توعية المنامة في 13 أغسطس/ بنا / أكدت لجان العمل المشتركة بين أهالي المالكية وبلدية المنطقة الشمالية استمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التي تحقق أهداف مبادرة (القرية الجميلة)، وأشارت اللجنة إلى أن خطة العمل تشمل رسم جداريات ومخطوطات على جدران واجهات المباني في القرية بالإضافة إلى حملات تنظيف الشوارع والطرق من المخلفات والتعديات العشوائية إلى جانب حملات توعية وإرشاد.



وقال جمعة جعفر الملاح أحد الناشطين في لجنة ساحل المالكية أن أعمال التجميل والتنظيف مستمرة بالتعاون والتنسيق مع بلدية المنطقة الشمالية، وأوضح أن فرق العمل أنجزت مجموعة من الأعمال التجميلية في ساحل المالكية مؤخرا، وأشار إلى إنجاز عريش صديق للبيئة مصنوع من الجريد والسعف، كما تم صباغة بعض الجدران المشوهة لمنظر القرية، بالإضافة إلى تنظيف داخل وخارج الساحل، وبيّن أن مراحل العمل الأخرى تشمل محاضرات توعية وتثقيف للأهالي بالتعاون مع العلاقات العامة والاعلام بالبلدية.



من جانبها أكدت بلدية المنطقة الشمالية ان مبادرة (القرية الجميلة) تأتي في إطار تحقيق دور وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وتوجهها الاستراتيجي نحو "الاستثمار في المواطن" من خلال إشراك فئات المجتمع في الحملات التي تنفذها البلدية، موضحة " أن الهدف من وراء إطلاق هذا المشروع هو رفع مستوى النظافة في مناطق المحافظة الشمالية، وتعزيز جمال واجهات المباني وتدوير النفايات، بالإضافة إلى خلق جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الأنظمة والقوانين للحفاظ على البيئة.



وأضافت بلدية الشمالية أن مبادرة (القرية الجميلة) تشتمل على مجموعة من الحملات، تتضمن برامج دورية للنظافة، وأعمال تشجير وتجميل لكافة القرى والمناطق بالتعاون مع مؤسسات النفع العام، كالجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية والمراكز الثقافية بالإضافة إلى المجموعات الشبابية، في قرى المحافظة الشمالية.



وأعربت البلدية عن بالغ تقديرها لأهالي المالكية ومؤسساتها واللجان العاملة فيها، مشيدة بالجهود المميزة التي بذلها الأهالي في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وفي هذا السياق اكدت استعدادها احتضان مثل هذه المبادرات الحضارية التي تهدف الى رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على المرافق العامة الى جانب تعزيز الأساليب الصحيحة في التخلص من كافة المخلفات لجعل مناطق الشمالية جميلة ونظيفة وجاذبة للسياحة، وأشارت إلى أن الحدائق والسواحل والمتنفسات إنما أنشئت من أجل راحة المواطنين والمقيمين.



وذكرت لجان العمل المشتركة بين أهالي المالكية وبلدية المنطقة الشمالية أن مبادرة (القرية الجميلة) تم تدشينها في يونيو 2015، من قبل بلدية المنطقة الشمالية بجناحيها التنفيذي والبلدي، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة الشمالية، وخصصت المبادرة جائزة مالية بقيمة ألفين دينار سنويا بالإضافة إلى درع تذكاري للقرية التي تحقق إنجازا ملموسا او إضافة فارقة في تحقيق الاهداف التي تسعى إليها مبادرة القرية الجميلة.





ح ب/خ.أ



بنا 1251 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/13 - 07 : 04 PM