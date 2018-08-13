رئيس أمانة العاصمة لـ (بنا): التفاوض مع ورثة أرض محاذية لسوق جدحفص المركزي كموقع مؤقت للتجار المنامة في 13 أغسطس/ بنا/ كشف رئيس مجلس امانة العاصمة محمد الخزاعي انه جاري التفاوض حالياً مع ملاك قطعة أرض محاذية لسوق جد حفص المركزي لتكون موقعا مؤقتا للتجار لحين استكمال تطوير سوق جدحفص المركزي، وإرجاعهم الى السوق بحلته الجديدة عند الانتهاء من عمليات التطوير.



وأضاف الخزاعي في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) "ان مقترح الساحة المقابلة للسوق المركزي هي الأقرب للتطبيق"، مستطردا بالقول: "نحن بصدد التفاوض مع ورثة قطعة ارض مقابل سوق جدحفص المركزي تعود ملكيتها لـ 3 عوائل، بحيث يتم اعطاءها لتجار سوق جدحفص بصورة مؤقتة وإرجاع قطعة الأرض لملاكها عند الانتهاء من مشروع تطوير السوق المركزي".



وبيّن الخزاعي ان البلدية حالياً في طور اعداد الخرائط لمشروع تطوير سوق جدحفص المركزي بالاتفاق مع أصحاب الفرشات واخذ مرئياتهم، خاصة فيما يتعلق بالارتداد الامامي والمظلات التي تحكمها اشتراطات محددة، منوها الى ان سيتم تخطيط الأرض الى مربعات لاحتواء جميع المتاجر والمحلات من اجل تنظيم أفضل وتوفير مواقف أكثر للسيارات.



وأوضح أن اللجنة المشتركة بين أمانة العاصمة وتجار سوق جد حفص بدأت أولى اجتماعاتها اليوم الاثنين، حيث تم مناقشة وضعية السوق واحتياجات التجار وما تقدمه البلدية من خدمات، إضافة الى سماع وجهات نظر وآراء التجار والاطلاع على مرئياتهم ومقترحاتهم فيما يخص اعمال التطوير والصيانة للسوق.



وذكر انه سيتم تنظيم اجتماعات دورية مع ممثلي تجار سوق جدحفص المركزي بغية تذليل جميع العراقيل والصعوبات التي قد تواجه اعمال التطوير، لافتا الى ان البلدية قدمت بدائل للباعة الجائلين أكثر مما توقعه الجميع.



واكد الخزاعي ان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام البلدية بـ "قطع أرزاق البحرينيين في سوق جد حفص المركزي" عار عن الصحة، مؤكدا ان امانة العاصمة قامت بإزالة عدد من فرشات السوق الخارجة عن محلات الدكاكين والتي تشغل مساحة 5 أمتار كارتداد أمامي على الشارع، حيث من المفترض ان لا تتعدى المساحة 80 سنتمتر من الشارع، خاصة وان هناك اشتراطات محددة لنوعية إشغال الطرق. كما قامت البلدية بإزاحة ممرات عشوائية ومخزن لبيع مواد الكرتون والفلين والتي تعتبر مواد خطرة سريعة الاشتعال.



واشار إلى أن أمانة العاصمة ستدعم كل بحريني يعمل في سوق جدحفص المركزي ولا تستهدف أحدا على الإطلاق، والغرض يكمن في الأساس في تطوير وإعادة تأهيل السوق بما يرضي جميع الأطراف، الى جانب ترتيب أوضاع جميع التجار غير المسجلين.



ح ب/خ.أ



بنا 1246 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/13 - 43 : 04 PM