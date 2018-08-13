اللجنة المالية 31 تناقش الجوانب المالية للتعاون والتكامل بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الرياض في 13 أغسطس/ بنا / بدأت صباح اليوم بمركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بالرياض، اجتماعات اللجنة المالية الحادية والثلاثين والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 15 اغسطس.



وقد حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن عبدالعزيز أحمد سالم البلوي، قائد قوات درع الجزيرة، ووفود المالية للقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفد الأمانة العامة للشؤون العسكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور والجوانب المالية المختصة في التعاون والتكامل بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.







ل.ب/خ.س



بنا 1224 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/08/13 - 40 : 03 PM