الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة الرياض في 13 أغسطس / بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم، سعادة اللواء عبدالعزيز أحمد البلوي قائد قوات درع الجزيرة المشتركة، بمناسبة تسلمه مهام عمله قائداً لقوات درع الجزيرة.



وقد رحب الأمين العام باللواء عبدالعزيز أحمد البلوي، مهنئاً إياه بمناسبة توليه هذا المنصب الرفيع، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.



وقد أشاد معاليه بالدور الفاعل الذي تقوم به قوات درع الجزيرة في منظومة الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون، والجهود التي تبذلها بجاهزية وكفاءة عالية لتعزيز التكامل الدفاعي المشترك بين دول المجلس.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1220 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/08/13 - 38 : 03 PM