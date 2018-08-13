الوزير ميرزا يستقبل الباحثة ريما عبدالرحمن الباكر المنامة في 13 أغسطس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الباحثة ريما عبدالرحمن الباكر والتي تعمل على بحث الماجستير بعنوان: "دور الصحافة في ترتيب اولويات النخبة البحرينية تجاه قضايا التنمية المستدامة".



وقد اشاد الوزير ميرزا بالجهود التي تبذلها الباحثة للحصول على شهادة الماجستير في هذا المجال، متمنياً لها كل التوفيق والسداد، وقال ان مثل هذه التخصصات مطلوبة في الوقت الراهن في ظل التوجهات العالمية لتفعيل استخدامات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومؤكداً ان قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تشجع كل من يرغب في زيادة تحصيله العلمي ورفع كفاءته وقدراته بما يعود بالنفع والفائدة لما فيه خير وصالح هذا الوطن العزيز.

بدورها تقدمت ريما الباكر ببالغ شكرها وتقديرها للوزير لدعمه وتشجيعه الدائم والتعاون المتواصل الذي يحظى به المتخصصون في مجال الطاقة المستدامة.





ل.ب/خ.س



بنا 1220 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/13 - 34 : 03 PM