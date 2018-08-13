سمو رئيس الوزراء يستقبل سمو ولي العهد‎..وسموهما يؤكدان أن الحكومة تبذل الجهود وتسخر الإمكانيات لضمان استمرار المسيرة التنموية الشاملة المنامة في 13 أغسطس/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح اليوم .



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل الجهود وتسخر الإمكانيات لضمان استمرار المسيرة التنموية الشاملة وتعكف على تحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات بما يلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتلبي احتياجات المواطنين، مؤكدين سموهما العزم الأكيد على تحقيق المنجزات التي تدعم عجلة التنمية وتكفل تطور الخدمات الحكومية لتكون دائماً على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة .



وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على ما توليه الحكومة من أهمية لرفع كفاءة وفاعلية الأداء في الجهاز الحكومي والسعي المستمر لتحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع جودتها والعمل على تكامل الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لدعم منظومة العمل الحكومي بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق تطلعات شعبه.



ل.ب/خ.س



بنا 1217 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/13 - 34 : 03 PM