"الموانئ الكويتية" توقف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية

الكويت في 13 أغسطس/ بنا / أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين توقف حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.



وقالت الموانئ في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا)، إن حركة العمليات في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة توقفت عند الساعة 11 صباحا.



وتتأثر الكويت برياح شمالية غربية تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، كما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية.



خ.س



بنا 1157 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/08/13 - 03 : 03 PM