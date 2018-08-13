جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية إلى سمو امير دولة الكويت المنامة في 13 أغسطس / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة الى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بوفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.



وقد اعرب جلالته ايده الله في برقيته عن صادق مواساته وخالص تعازيه، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.





ل.ب/خ.س



بنا 0802 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/13 - 11 : 11 AM