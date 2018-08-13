هزة جديدة تضرب اندونيسيا ..وحصيلة الزلزال في ارتفاع جاكرتا في 13 أغسطس/ بنا / ضربت هزة أرضية متوسطة بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة هالماهيرا بإندونيسيا.



وذكرت وكالة الانباء الماليزية، عن بيان إدارة الأرصاد الجوية ، اليوم، ان مركز الهزة يقع على بعد 234 كيلومترا شمال شرقي جزيرة تيرنيت الإندونيسية بعمق 10 كيلومترات.



من جهة اخرى أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم ، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة لومبوك بوسط البلاد إلى 436 قتيلا.



وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو إن زلزال 5 أغسطس تسبب أيضا في إصابة أكثر من 1350 شخصا، و تشريد 352 ألف آخرين ، ووقوع خسائر مادية تقدر بنحو 345 مليون دولار.



خ.س



بنا 0655 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/08/13 - 59 : 09 AM