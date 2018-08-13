محادثات بين الكوريتين تحضيرا لقمة ثالثة سيئول في 13 أغسطس / بنا / بدأ مسؤولون رفيعون من الكوريتين محادثات اليوم الاثنين تحضيرا لقمة ثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في الجانب الشمالي من قرية "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح.



وجاءت المحادثات بحسب سيئول بطلب من بيونغ يانغ التي اقترحت الخميس عقد هذا الاجتماع لـ"مراجعة التقدّم" الحاصل منذ قمة أبريل التي مهّدت للقاء التاريخي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو الماضي.



وقبيل بدء المحادثات قال وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شو ميونغ-غيون الذي يرأس وفد بلاده الى الاجتماع "سنجري تقييماً شاملاً للتقدم الذي تم احرازه بشأن تنفيذ إعلان بانمونجوم ومناقشة الخطوات المقبلة".



وأضاف "سنتباحث أيضا في قمة الخريف التي أقرّت في الاعلان".



من جهتها نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مصدر لم تسمّه أن الكوريتين اتفقتا ضمنياً على أن تعقد القمة في بيونغ يانغ نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر.



خ.س



بنا 0602 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/08/13 - 14 : 09 AM