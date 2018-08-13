مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/13 - 21 : 08 AM
المنامة في 13 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاثنين بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة،
وفيما يلي ابرز العناوين...
/جلالة الملك المفدى: مواصلة السير بخطى واثقة نحو تعزيز المسيرة التنموية الشاملة.
/سمو رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية التايلندية قطعت شوطاً كبيراً من التعاون.
/سمو رئيس الوزراء: السعودية قارة بإنجازاتها الكبيرة.
/سمو ولي العهد يؤكد على الاهتمام والحرص في مواصلة تحقيق المنجزات المختلفة.
/وزيرة الصحة تُدشن مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال.
/رئيس الأمن العام يتطرق إلى جهود الداخلية في القبض على مرتكبي واقعة قتل إمام مسجد بالمحرق.
/نمو القطاع غير النفطي 4.3% في 2018.
/«الأشغال» تبدأ صيانة سوق جد حفص اليوم.
/بدء الاستعدادات لافتتاح عيادة اللجنة الطبية لحجاج البحرين.
/بعثة الحج تطمئن على الحملات البحرينية بالمدينة المنورة.
/(البحرين للمدن الذكية) توقع مذكرة تفاهم بشأن (مؤتمر المدن الذكية المستدامة 2018).
/الصحة تبدأ تطبيق تمديد ساعات العمل في 6 مراكز صحية بدءاً من سبتمبر.
/عاهل الاردن: سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة.
ضغوط أمريكية على بريطانيا للتخلي عن دعمها للاتفاق النووي وإنذار للشركات البريطانية لوقف تعاملاتها مع إيران.
/السعودية تتهم مجلس الأمن بـ«التقاعس» في مواجهة الحوثيين.
/دول بحر قزوين توقع اتفاقا تاريخيا خلال قمة في كازاخستان.
/نتانياهو يطالب بوقف إطلاق نار «شامل» في غزة.
/39 قتيلا مدنيا بينهم 12 طفلا في انفجار مستودع أسلحة في إدلب.
/اشتداد المعارك بين القوات الأفغانية وطالبان في غزنة وكابول تؤكد سيطرتها.
/فريق أمريكي يراقب التحويلات المالية المريبة من العراق ويحقق مع مصارف عراقية.
/الديوان الملكي الأردني ينكس علم السارية بعد (هجوم السبت).
و.ش
بنا 0456 جمت 13/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/13 - 21 : 08 AM