مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 13 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاثنين بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة،

وفيما يلي ابرز العناوين...

/جلالة الملك المفدى: مواصلة السير بخطى واثقة نحو تعزيز المسيرة التنموية الشاملة.

/سمو رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية التايلندية قطعت شوطاً كبيراً من التعاون.

/سمو رئيس الوزراء: السعودية قارة بإنجازاتها الكبيرة.

/سمو ولي العهد يؤكد على الاهتمام والحرص في مواصلة تحقيق المنجزات المختلفة.

/وزيرة الصحة تُدشن مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال.

/رئيس الأمن العام يتطرق إلى جهود الداخلية في القبض على مرتكبي واقعة قتل إمام مسجد بالمحرق.

/نمو القطاع غير النفطي 4.3% في 2018.

/«الأشغال» تبدأ صيانة سوق جد حفص اليوم.

/بدء الاستعدادات لافتتاح عيادة اللجنة الطبية لحجاج البحرين.

/بعثة الحج تطمئن على الحملات البحرينية بالمدينة المنورة.

/(البحرين للمدن الذكية) توقع مذكرة تفاهم بشأن (مؤتمر المدن الذكية المستدامة 2018).

/الصحة تبدأ تطبيق تمديد ساعات العمل في 6 مراكز صحية بدءاً من سبتمبر.

/عاهل الاردن: سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة.

ضغوط أمريكية على بريطانيا للتخلي عن دعمها للاتفاق النووي وإنذار للشركات البريطانية لوقف تعاملاتها مع إيران.

/السعودية تتهم مجلس الأمن بـ«التقاعس» في مواجهة الحوثيين.

/دول بحر قزوين توقع اتفاقا تاريخيا خلال قمة في كازاخستان.

/نتانياهو يطالب بوقف إطلاق نار «شامل» في غزة.

/39 قتيلا مدنيا بينهم 12 طفلا في انفجار مستودع أسلحة في إدلب.

/اشتداد المعارك بين القوات الأفغانية وطالبان في غزنة وكابول تؤكد سيطرتها.

/فريق أمريكي يراقب التحويلات المالية المريبة من العراق ويحقق مع مصارف عراقية.

/الديوان الملكي الأردني ينكس علم السارية بعد (هجوم السبت).







و.ش



بنا 0456 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/08/13 - 21 : 08 AM