الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الأتربة وحسن خلال الليل المنامة في 13 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون بإذن الله تعالى حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.



الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة، وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا خلال النهار، ومن 12 إلى 17 عقد خلال الليل.



وتحذر إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة و أمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، والصغرى 15 %.



و.ش



بنا 0441 جمت 13/08/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/08/13 - 20 : 08 AM