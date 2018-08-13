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الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الأتربة وحسن خلال الليل
2018/08/13 - 20 : 08 AM
المنامة في 13 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون بإذن الله تعالى حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة، وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا خلال النهار، ومن 12 إلى 17 عقد خلال الليل.

وتحذر إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة و أمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، والصغرى 15 %.

و.ش

بنا 0441 جمت 13/08/2018


عدد القراءات : 53         اخر تحديث : 2018/08/13 - 20 : 08 AM
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