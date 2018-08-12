رئيس الأمن العام يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة المنامة في 12 أغسطس/ بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام صباح اليوم، سعادة السيد مؤمن رحمان سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين.



وقد تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما تم التطرق إلى واقعة مقتل إمام أحد المساجد بمحافظة المحرق، وجهود وزارة الداخلية في القبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة مع الجهات المعنية الأخرى للحد من ظاهرة انتشار العمالة السائبة وضبط الأشخاص المخالفين لشروط الإقامة في البلاد.



حضر اللقاء الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/12 - 13 : 11 PM