"القطان": بعثة الحج تطمئن على الحملات البحرينية بالمدينة المنورة المدينة المنورة في 12 أغسطس/ بنا /أكد فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس البعثة البحرينية للحج أن التواصل المستمر مع حملات المملكة كافة تأتي بتوجيهات كريمة من قبل جلالة الملك المفدى والحكومة حرصاً منهم على الاطمئنان على سلامة وراحة الحجاج البحرينيين.



وأوضح "القطان" أن البعثة البحرينية للحج زارت حملات المملكة بالمدينة المنورة، حيث يبلغ عدد الحملات الواصلة إلى المدينة ثمان حملات بحرينية.



من جانبه أشاد السيد أحمد العكبري رئيس اللجنة الإعلامية بالبعثة البحرينية للحج بتعاون حملات المملكة المتواجدة بالمدينة المنورة، وبالتزامها بالقوانين والاجراءات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية، فضلاً عن التعليمات الإدارية والإرشادية التي وجهت بها البعثة، وذلك مما يسهم في إنجاح موسم الحج هذا العام.



وزارت البعثة البحرينية للحج حملة المرتضى، حملة المرتجى،حملة الصيرفي، حملة الجمري، حملة أبو فيصل، حملة الايمان، حملة القرينيس، وحملة الاحباب



ح ب/س.ي



بنا 1912 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/08/12 - 12 : 11 PM