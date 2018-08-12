ارامكو السعودية تعلن تأسيس مشروع مشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الظهران في 12 أغسطس/ بنا / أعلنت اليوم الاحد كل من أرامكو السعودية، وشركة إير بروداكتس، وشركة أكوا باور، عن توقيع وثيقة شروط لتأسيس مشروع مشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية في السعودية.



وذكرت وكالة الانباء السعودية أن ملكية أصول التغويز ومرافق إنتاج الكهرباء والمنافع المرتبطة ستنتقل من أرامكو السعودية إلى المشروع المشترك مقابل أكثر من 8 مليارات دولار، وذلك فور بدء التشغيل الناجح في 2019 حيث سيقوم المشروع المشترك بتشغيلها بموجب عقدٍ مدته 25 عامًا، ولقاء رسم شهري ثابت.



وبموجب هذه الوثيقة ستزوّد أرامكو السعودية المشروع المشترك باللقيم الذي بدوره سينتج لها الكهرباء والهيدروجين وغير ذلك من المنافع ومن المقرر أن تمتلك "إير بروداكتس" حصة تبلغ 55% على الأقل في المشروع المشترك، فيما تملك أرامكو السعودية و"أكوا باور" الحصة المتبقية.



وسيخدم المشروع المشترك الفرضة ومصفاة أرامكو السعودية في جازان التي تهدف إلى تكرير النفط الخام الثقيل والمتوسط، لإنتاج غاز البترول المسال والكبريت والأسفلت ومادة البنزين والبارازايلين، وزيادة الطاقة التكريرية للشركة بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.



والتغويز هو عملية تحويل المواد التي تحوي في تركيبها على الكربون مثل الفحم والكتلة الحيوية إلى أول أكسيد الكربون والهيدروجين وذلك بتفاعل المواد الخام عند درجات حرارة عالية مع كميات من الأكسجين متحكم بها ينتج عن هذه العملية مزيج غازي يدعى غاز الاصطناع، وتعتبر عملية التغويز من العمليات الفعالة لاستخراج الطاقة من المواد العضوية.





س.ي/ع ذ



بنا 1743 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/08/12 - 59 : 09 PM